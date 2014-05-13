МИД: Украина готова к продолжению переговоров в формате Украина-ЕС-США-Россия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Я могу сказать, что мы готовы к любым переговорам в формате Украина-ЕС-США-Российская Федерация. Мы готовы продолжить этот диалог, если он будет предусматривать реальные шаги по деэскалации ситуации”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, пока еще процесс выполнения сторонами Женевского заявления выглядит “немного односторонне”.

“Украина выполняет настоящий документ, Российская Федерация пока еще абсолютно не предприняла ни одного шага на выполнение этого документа”, - отметил Перебыйнис.

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По его словам, позиция Украины заключается в том, что сначала все стороны должны выполнить предыдущие «женевские договоренности».

Он отметил, что Украина прозрачно демонстрирует выполнение этих договоренностей, в частности сейчас переходит к еще одной важной фазе — проведению круглых столов национального диалога.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Женеве состоялась четырехсторонняя встреча руководителей МИД Украины, США, ЕС и РФ по поиску путей выхода из кризиса в Украине. Участники встречи договорились, что сепаратисты, которые захватили административные здания на востоке Украины, должны освободить их. Всем, кто добровольно сложит оружие, гарантирована амнистия.

Однако Россия не выполняет эти договоренности, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины.

4 мая министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал провести вторую международную конференцию по урегулированию ситуации в Украине.

7 мая действующий председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил, что проведение второго раунда женевских переговоров относительно Украины не планируется.