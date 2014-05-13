Тарута надеется полностью стабилизировать ситуацию в Мариуполе в ближайшие 10 дней

Об этом заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута в интервью журналистам.

Он отметил, что за два дня работы в Мариуполе уже организовано более 1 тыс. добровольцев, и есть предложения от нескольких десятков тысяч жителей Мариуполя о том, чтобы совместно с правоохранительными органами патрулировать город.

Губернатор также отметил, что жители Мариуполя начинают расчищать центр города и уже сегодня начинают бороться с теми, кто ходит с оружием по городу.

«Мы считаем, что в Мариуполе нам в ближайшие 10 дней ситуацию удастся полностью стабилизировать, прежде всего общественность очень сильно не довольна теми провокациями, которые происходят в городе», - подытожил Тарута, отметив при этом, что нынешняя ситуация крайне негативно сказывается и на экономике Мариуполя.