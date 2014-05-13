В Николаеве достали из-под завалов обнаруженную ночью женщину

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев, женщина госпитализирована, ее состояние стабильное.

"Первичный диагноз - ожоги лица и кистей рук", - сообщил Багрянцев.

По его словам, женщина была в сознании, разговаривала, при первичном осмотре переломов не обнаружили, однако говорить о ее состоянии можно будет после обследования.

Читайте такжеСМИ: из-под завалов дома в Николаеве извлекли телоКак сообщал УНИАН, 12 мая в 12.56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о взрыве в 4-подъездном жилом десятиэтажном доме. На момент прибытия подразделений оперативно-спасательной службы произошло разрушение несущих конструкций с 8-го по 10-й этажи третьего и четвертого подъездов, в которых проживают 213 человек. Эвакуированы 73 жителей дома. Спасены 24 человека.

Местными органами власти организовано временное размещение эвакуированных жителей в гостинице «Турист-Николаев» (всего подготовлено мест на 180 человек). Сейчас в отеле размещен 81 человек.

По состоянию на 07.00 13 мая во время проведения аварийно-спасательных работ были обнаружены тела 3 погибших, 5 пострадавших, сообщают спасатели.

В ходе проведения работ по разборке завала в ночное время на уровне 7-го этажа была обнаружена пострадавшая с признаками жизни, которая находилась под обломками строительного мусора.

Продолжаются работы по разборке завалов и извлечению тел погибших.

Следствие рассматривает версию взрыва вследствие попытки самоубийства. Один из жильцов дома перед взрывом начал рассылать своим близким прощальные сообщения в интернете.