Госдума России попросит мир спасти Украину от спровоцированной Путиным катастрофы

«Депутаты Госдумы РФ обращаются к парламентариям мира с призывом сделать все возможное, чтобы остановить массовое насилие и гуманитарную катастрофу, надвигающуюся, в Украине. Депутаты Госдумы возмущены тем, что нынешняя киевская власть способствует эскалации гражданской войны и жестоким убийствам мирных граждан национал-радикалами, что творят бесчинства», - говорится в документе. При этом отмечается, что не известно точное число и имена погибших в Одессе 2 мая.

Читайте такжеВоенные летчики РФ получали приказ нарушить воздушное пространство Украины - СМИРоссийские депутаты также обеспокоены, что «под прикрытием антитеррористической операции» убиты десятки людей в Славянске, Краматорске, Мариуполе, других населенных пунктах Донбасса.

(В апреле российские вооруженные боевики начали провоцировать столкновения на востоке Украины. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение начать на востоке, где сепаратисты захватили ряд госучреждений, антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины. 2 мая в районе Славянска и Краматорска началась активная фаза антитеррористической операции силами подразделений МВД, Нацгвардии - УНИАН).

Читайте такжеРомпей: Россия даже не начинала выполнять Женевские договоренностиОтмечается, что Госдума «разделяет высказанную в Женевской заявлении от 17 апреля 2014 года позицию» о том, что конституционный процесс, который проходит на Украине, должен быть всеобъемлющим, прозрачным и ответственным, должен включать немедленное начало широкого национального диалога с учетом интересов населения всех регионов и национальностей, всех политических и общественных сил Украины, а также с учетом итогов так называемых «референдумов» 11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях, свидетельствуют о стремлении жителей этих регионов защищать свои права.

(УНИАН: 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый «референдум» по определению статуса региона. Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную независимость самопровозглашенной «Донецкой народной республики». В так называемой «Луганской народной республике» заявили, что 94-98% избирателей проголосовали за отделение региона. В то же время и.о. президента Украины Александр Турчинов сообщил, что в так называемом «референдуме» в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой - чуть больше 32%.)

Подчеркивается, что такой диалог возможен только после безотлагательного свертывания «военных действий, полного разоружения и изоляции неонацистских банд, прекращения давления на политические партии и депутатов Верховной Рады Украины, отказа западных политических кругов от поощрения киевской власти».

Также Госдума заявляет о необходимости немедленно провести межпарламентские консультации по выработке подходов, которые бы способствовали деэскалации напряженности и восстановлению безопасности граждан Украины.

Читайте такжеКомитет Совета Федерации поддержал закон об аннексии Крыма«Заслуживает внимания проект «Дорожной карты», предложенный 7 мая 2014 года швейцарским председательством в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Государственная дума обращается к парламентам мира и международных парламентских организаций с предложением сформировать на площадке Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе международную контактную группу по Украине с целью прекратить гражданское противостояние и вывести страну из политического кризиса», - говорится в документе.

«Только вместе, используя реальные возможности парламентской дипломатии, мы сможем остановить насилие на Украине, предотвратить в стране гуманитарную катастрофу. Это - святая обязанность всех честных политиков современного мира», - уверены в Госдуме.

Справка УНИАН. После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников.

Власть в Украине, а также лидеры Запада и США убеждены, что Россия с помощью провокаций на юге и востоке Украины пытается сорвать президентские выборы, запланированные на 25 мая.