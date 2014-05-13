Сегодня ВР рассмотрит законопроекты о евроинтеграции и борьбе с терроризмом (онлайн-трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, предусмотрено рассмотрение во втором чтении проекта закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины”.

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Также предусмотрено рассмотрение законопроекта, которым вносятся изменения в ряд законов относительно предотвращения и противодействия дискриминации.

ВР планирует в первом чтении рассмотреть законопроект относительно предотвращения теневой торговли землями сельхозназначения.

Кроме того, сегодня планируется включить в повестку дня ряд законопроектов, которые касаются борьбы с экстремизмом и сепаратизмом.

В частности, предусматривается включение внесения изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за финансирование сепаратизма.