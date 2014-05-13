Ночью в Славянске террористы из минометов открывали огонь по позициям военных

Обстрел велся из минометов.

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Позиции террористов, с которых велся обстрел, были расположены в районе ул.Артема и городском районе «Лесной».

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По его словам, пророссийские террористы применяют тактику использования мирных жителей в качестве прикрытия – обстрелы ведутся из жилых кварталов. Это сильно затрудняет ответные действия силовиков.