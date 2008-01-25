Депутата-регионала сбил мопед

Депутат Ялтинского горсовета от Партии регионов Виктор Ямников попал в реанимацию.

Депутат вместе с женой шел по набережной Ялты, и на него наехал мопед, сообщают Новости Крыма.

"Пациент поступил к нам в тяжелом состоянии. Он получил перелом бедра со смещением, - рассказал Владимир Пивовар, врач анестезиолог-реаниматолог. - Это сложный перелом. У пациента еще перелом внутренней лодыжки со смещением и перелом таранной кости со смещением, травматический шок. Готовим его для оперативного вмешательства. После операции на бедро будет наложена металлоконструкция, в дальнейшем он даже может ходить с ней. Но как минимум пару недель придется провести в больнице".

"Мы намерены вынести этот вопрос на сессию 25 января и обратиться с официальными письмами в местную и в крымскую ГАИ, вплоть до главка, чтобы на набережной навели порядок, - заявил депутат Ялтинского горсовета Дмитрий Беляев. - Депутаты приняли решение о том, что Набережная - это пешеходная зона, но следить за порядком должны соответствующие органы".

Обком