За два месяца противостояния в Донецкой области погибло 49 человек

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на данные департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

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