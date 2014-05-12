За два месяца противостояния в Донецкой области погибло 49 человек
12:29, 12 мая 2014Политика
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С начала массовых противостояний в регионе (13 марта), включая антитеррористическую операцию, в Донецкой области погибли 49 человек.
За время противостояния в Донецке убиты 49 человек, ранены 245 / REUTERS
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на данные департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
Читайте такжеСМИ: В Красноармейске началась стрельба, один человек погибВ больницы с огнестрельными ранениями доставлены 245 пострадавших. Всего за данный период госпитализировались 150 человек, из них по состоянию на утро 12 мая в стационарах оставались 65.
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