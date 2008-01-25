Регионалы заблокировали трибуну ВР
10:03, 25 января 2008Политика
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"Не мудрствуя лукаво..."
Народные депутаты от фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, на трибуне парламента на синем фоне написан «НАТО не пройдет», на трибуне, где находится место Президента Украины, вывешен лозунг «НАТО? Никогда!!!».
В гостевой ложе возле мест генерального прокурора, судей, висит лозунг «Луценко – позор Украины! Закон один для всех».
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