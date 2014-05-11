На "референдуме" у террористов в Луганске проголосуют 400 тысяч "мертвых душ" - СМИ

На участках, где проходит сепаратистский "референдум" за статус Луганщины, можно проголосовать за двух человек сразу.

Об этом сообщает корреспондент 0642 с места событий.

По его словам, на данный момент ситуация на участках спокойная, люди продолжают подходить.

В частности, можно проголосовать и за человека, который на участок прийти не может. Нужно просто показать его паспорт. Такие случаи уже замечены.

Также по информации источника в областной госадминистрации, организаторы незаконного "референдума" будут использовать списки избирателей образца 2004 года.

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По данным источника, у организаторов оказались списки избирателей, которые использовались при голосовании на президентских выборах в 2004 году.

Списки сильно устарели – по данным источника, количество избирателей сократилось примерно на 400 тысяч человек.

«Почти 400 тысяч «мертвых душ» проголосуют 11 мая за непонятно какую республику», - сказал источник.

Для сравнения, население города Луганска – около 460 тысяч человек.