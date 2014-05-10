Меркель и Олланд считают незаконным сепаратистский «референдум»

Проведение на востоке Украины 11 мая "референдума" о статусе самопровозглашенной «Донецкой народной республики» является незаконным.

Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, передает ИТАР-ТАСС.

Олланд также вновь заявил о необходимости проведения президентских выборов в Украине.

"Необходимо, чтобы президентские выборы в Украине состоялись. Франция и Германия выступают за обеспечение стабильности в Украине", - сказал он.

Также Олланд сообщил, что на состоявшихся переговорах с Меркель они осудили проведение "референдума" в Крыму.

Как сообщал УНИАН, депутаты самопровозглашенной «Донецкой народной республики» и так называемый Луганский народный совет намерены 11 мая провести «референдум» о статусе региона.

Некоторые эксперты считают, что после объявления результатов «референдума» Россия может ввести войска на территорию Донецкой и Луганской областей под предлогом защиты представителей российского меньшинства, а позже включить их в свой состав так же, как поступила в марте с Крымом.