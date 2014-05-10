В ЕС считают призыв Путина к переносу «референдума» политической игрой - Туск

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил сегодня в Варшаве.

По его словам, некоторые эксперты считают, что Путин с добрыми намерениями призвал сепаратистов отказаться от нелегального «референдума», а сепаратисты отказываются.

«Появляется довольно наивная интерпретация, что Путин не имеет ничего общего с сепаратистами», - сказал Туск, слова которого приводит РАР.

Он отметил, что большинство польских и европейских политиков не разделяет такую точку зрения.

”Все мои собеседники без исключения имеют такое же мнение: что это определенная политическая игра, которую ведет Путин, и не надо в ней участвовать, а надо критически и трезво оценивать сегодня то, что Россия делает в Украине”, - сказал глава правительства Польши.

”У меня складывается впечатление, что в Европе за исключением небольшого количества политиков - хотя довольно влиятельных - абсолютное большинство лидеров и политиков оценивает эту ситуацию точно так же, как мы”, - отметил Туск.

Он отметил, что за декларациями Путина не последовали практические шаги, которые позволили бы урегулировать кризис в Украине.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Путин призвал ”представителей юго-востока Украины, сторонников федерализации страны перенести запланированный на 11 мая референдум”.

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Также президент РФ заявил, что Россия отвела войска от восточных границ Украины, что легко проверить с помощью современных систем слежения.

Вместе с тем сепаратисты заявили, что не намерены переносить запланированный на 11 мая «референдум» о статусе Донбасса.

Некоторые эксперты считают, что после объявления результатов «референдума», который планируется провести в Донецкой и Луганской областях, Россия может ввести войска на их территорию под предлогом защиты представителей российского меньшинства, а позже включить их в свой состав так же, как поступила в марте с Крымом.