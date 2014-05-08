Россия расставляет по Крыму имперские символы

Об этом сообщает Интернет-газета" Новый Севастополь.

В открытии памятника приняли участие статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков, и.о. губернатора Севастополя Сергей Меняйло, командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, моряки-черноморцы, представители общественности.

Монумент является подарком Министерства обороны Российской Федерации городу-герою Севастополю.

Как стало известно УНИАН от информированного источника в Севастополе, памятник установлен на месте снесенного несколько дней назад по указанию городских властей памятного знака «10 лет Военно-морским Силам Украины» (когда в 2002 году торжественно открывался этот памятный знак, планировалось, что со временем на этом месте будет сооружен памятник, связанный с ВМС Украины - УНИАН).

Читайте такжеРоссийское информагентство солгало о 23-летнем отсутствии праздничных салютов в КерчиПо данным источника, свое недовольство в связи с открытием памятника высказывают представители местной общественной организации «Дети войны», которая много лет, в том числе и в период нахождения здесь памятного знака «10 лет Военно-морским Силам Украины», добивалась права установления в этом месте памятника детям войны, которые принимали участие в обороне и освобождении Севастополя (по данным организации, в годы войны в Севастополе погибли 46 школьников).

Они считают, что памятник детям войны должен находиться именно здесь в связи с близким расположением Вечному огню у монумента «Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 гг.», у которого школьники города на посту №1 много десятков лет несут почетную стражу.

В организации также считают, что логичнее памятник Сенявину было бы установить на одноименной улице.

Ранее сообщалось о других случаях установления памятников, прославляющих имперское величие России, в том числе путем осквернения украинских и еврейских памятников на территории Крыма.

Так, 22 апреля сообщалось, что в Севастополе неизвестные осквернили памятник жерствам Холокоста - вандалы закрасили надписи красной краской и нарисовали на мемориале герб СССР.

Позже, 24 апреля, появилось сообщение, что в Бахчисарае горсовет хочет создать памятник "зеленому человечку" (представителю российских войск, принимавших участие в аннексии Крыма).

6 мая в Севастополе на аллее городов-героев надпись "Киев" заменили на "Славянск".

Справка УНИАН. Дмитрий Сенявин (1763-1831) - адмирал, после 1825 года командовал Балтийским флотом. Участвовал в русско-турецкой войне 1806-1812 гг.