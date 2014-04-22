В Севастополе осквернили памятник Жертвам холокоста

Памятник, расположенный на площади Восставших рядом со строящейся синагогой, подвергается надругательствам не в первый раз, сообщает Севастопольская газета.

Но если прежде на гранитных плитах писали антисемитские лозунги и рисовали свастику, то теперь появились непонятные аббревиатуры и изображения серпа и молота, пишет издание. Читайте такжеВ Одессе неизвестные расписали фашисткой символикой мемориал жертвам Холокоста и могилы евреев на кладбище

Вандалы глумятся над памятниками в Севастополе довольно часто. Неприличные надписи появлялись на памятнике Жертвам холокоста на пл. Восставших, на караимском кладбище и кладбище Коммунаров. Правоохранительные органы к ответственности за это пока никого не привлекли. Представители Севастопольской еврейской общины «Хесед-Шахар» обратились в правоохранительные органы с заявлением.

Справка: Памятник Жертвам холокоста установлен в Севастополе в 2003 г. на месте гибели 4200 евреев и крымчаков, уничтоженных 12 июля 1942 года фашистскими оккупантами.