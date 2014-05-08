ЕС приветствует заявления Путина по Украине, но хочет, чтобы после слов наступили действия

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

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"Мы приняли к сведению заявление президента Путина относительно украинских президентских выборов 25 мая, его призыв о переносе референдума в восточной части Украины и его объявление об отводе российских войск от границ Украины. Это шаг, который поможет деэскалации ситуации, и, конечно, мы будем внимательно следить за развитием событий на местах, чтобы убедиться, что за словами идут действия", - сказала Косьянчич на брифинге в Еврокомиссии.

Она отметила, что ЕС считает важным проведение в Украине свободных и справедливых президентских выборов, чтобы "украинский народ сам выбрал свое будущее и чтобы он мог это сделать в стабильной и ненасильственной атмосфере".

Косьянчич также заявила, что ЕС считает референдум на востоке Украины незаконным, и он не должен состояться ни 11 мая, ни позже.