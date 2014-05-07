Эштон: ЕС готов к новым санкциям против России
02:00, 07 мая 2014Политика
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Европейский союз готов к новым санкциям против России, заявила глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.
Европейский союз готов к новым санкциям против России / REUTERS
"Любые дополнительные шаги, дестабилизирующие ситуацию в Украине, приведут к дополнительным, далеко идущим последствиям для наших отношений по широком кругу аспектов", — сказала Эштон в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Джоном Керри, приводит ее слова РИА Новости.
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Комментируя силовую операцию украинских властей против сторонников федерализации на востоке страны, Эштон сказала: "Мы отмечаем, что Украина имеет право защищать свою территориальную целостность".
По ее словам, ЕС и США приветствуют проведение президентских выборов в Украине 25 мая.
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