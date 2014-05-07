В Луганске террористы захватили облпрокуратуру и ведут переговоры с прокурором

Об этом корреспонденту УНИАН сказала пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Марина Брагина.

По ее словам, около 14.00 в здание вошли примерно 20 человек в камуфляжной форме и с автоматами.

«Штурма и беспорядка как в прошлый раз не было. Они попросили покинуть помещение всех сотрудников прокуратуры. Осталось только высшее руководство», - рассказала Брагина.

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В данный момент вооруженные люди ведут переговоры с прокурором Луганской области. Требования захватчиков пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Луганске несколько тысяч сепаратистов захватили ряд объектов, в том числе здание прокуратуры области. 2 мая благодаря переговорам между представителями власти и захватчиками здание областной прокуратуры было освобождено.