Прокурор Донецкой области призвал жителей региона к единству
Также он предостерег жителей Донбасса, чтобы они не поддавались на проявления внешней агрессии.
Прокурор Донецкой области Николай Франтовский призвал жителей региона не поддаваться на проявления внешней агрессии.
Об этом говорится в официальном обращении Франтовского, распространенном пресс-службой прокуратуры области.
«В связи событиями, которые происходят в Донецкой области в последние дни, уверен, что каждый житель региона задает себе сверхтяжелые вопросы. Сегодняшние испытания - это тот экзамен, который мы должны пройти вместе», - сказано в обращении.
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Прокурор подчеркнул: «Поэтому я обращаюсь ко всем, кому не безразлично будущее этого края, оставаться критическими к тем событиям и информации, которая сейчас звучит из разных источников. А самое главное - отмежеваться от тех сил, которые заинтересованы в кровопролитии и столкновениях с правоохранительными органами».
Франтовский убежден, что в любом цивилизованном обществе на первом месте всегда стоит закон, и лишь соблюдение законности является залогом спокойствия и возможности вести мирный диалог в обществе, которое требует изменений.
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«Могу вас заверить в том, что органы прокуратуры продолжают выполнять свой долг, которой на них был возложен обществом. Законность - это главный принцип, который исповедуют все силовые органы», - заявил прокурор.
«В это без сомнений тяжелое время призываю всех жителей Донбасса к единству и предостерегаю - не поддаваться на проявления внешней агрессии. У нас есть общая цель - сохранить единую страну и строить ее по тем принципам, которых мы придерживаемся», - говорится в обращении Франтовского.