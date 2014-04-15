Прокурор Донецкой области призвал жителей региона к единству

Прокурор Донецкой области Николай Франтовский призвал жителей региона не поддаваться на проявления внешней агрессии.

Об этом говорится в официальном обращении Франтовского, распространенном пресс-службой прокуратуры области.

«В связи событиями, которые происходят в Донецкой области в последние дни, уверен, что каждый житель региона задает себе сверхтяжелые вопросы. Сегодняшние испытания - это тот экзамен, который мы должны пройти вместе», - сказано в обращении.

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Прокурор подчеркнул: «Поэтому я обращаюсь ко всем, кому не безразлично будущее этого края, оставаться критическими к тем событиям и информации, которая сейчас звучит из разных источников. А самое главное - отмежеваться от тех сил, которые заинтересованы в кровопролитии и столкновениях с правоохранительными органами».

Франтовский убежден, что в любом цивилизованном обществе на первом месте всегда стоит закон, и лишь соблюдение законности является залогом спокойствия и возможности вести мирный диалог в обществе, которое требует изменений.

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«Могу вас заверить в том, что органы прокуратуры продолжают выполнять свой долг, которой на них был возложен обществом. Законность - это главный принцип, который исповедуют все силовые органы», - заявил прокурор.

«В это без сомнений тяжелое время призываю всех жителей Донбасса к единству и предостерегаю - не поддаваться на проявления внешней агрессии. У нас есть общая цель - сохранить единую страну и строить ее по тем принципам, которых мы придерживаемся», - говорится в обращении Франтовского.