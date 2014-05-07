Тимошенко объявила своим основным врагом Порошенко, - штаб кандидата

Об этом Ковальчук заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Ковальчука, Тимошенко следовало бы объяснить, почему она подыгрывает Партии регионов и КПУ в расколе страны.

"Тимошенко пытается втянуть страну в дрязги и интриги, и объявила своим основным врагом Порошенко. Попытка дискредитации Петра Порошенко стала навязчивой идеей Юлии Тимошенко, основной целью ее избирательной кампании", - заявил он.

Помимо этого, Ковальчук отметил, что неоднократно обнаруживались материалы, дискредитирующие Порошенко, которые раздавали в агитационных палатках Тимошенко и, в частности, издание “Только факты”.

Он отметил, что на днях представители избирательного штаба Порошенко выяснили, что это издание печатается в одной из тернопольских типографий.

Руководитель информационного департамента штаба Порошенко Ирина Фриз утверждает, что заказчиком тиража второго номера издания является народный депутат Украины, член “Батькивщины” Василий Деревляный, который является руководителем штаба Юлии Тимошенко в Тернопольской области.

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Также Ковальчук сообщил, что направлены депутатские запросы к и.о. генерального прокурора, министра внутренних дел Украины по поводу данного факта, чтобы они предоставили правовую оценку таким действиям, а в случае необходимости - возбудили уголовные дела.

В свою очередь, присутствующая на пресс-конференции народный депутат от "УДАРа", руководитель объединенного Киевского штаба Порошенко Ирина Геращенко подчеркнула, что в издании "Только факты" не указаны ни адрес редакции, ни фамилия главного редактора.

По ее словам, также подано обращение в Министерство юстиции Украины по поводу того, зарегистрировано ли издание “Только факты”. По данным Геращенко, в реестре изданий, СМИ с таким названием не существует.