Томенко стал доверенным лицом Порошенко на президентских выборах
Народный депутат Украины Николай Томенко поддержал кандидатуру Петра Порошенко в Президенты Украины.
Об этом он заявил сегодня в информационном агентстве «Укринформ» во время подписания с Петром Порошенко соглашения о разработке и реализации гуманитарной стратегии Украины.
"Я стал доверенным лицом Петра Порошенко на общенациональном уровне и уверен, что нам удастся провести выборы в один тур", - отметил Н.томенко.
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"Чтобы Украина вновь не получила Януковича, демократические силы должны договариваться, а не воевать между собой. Политики должны найти мужество уступить кандидату у которого самый высокий уровень доверия общества. И мне очевидно, что наибольшую поддержку людей сегодня получил именно Петр Порошенко", - подчеркнул он.
В свою очередь Порошенко поблагодарил за поддержку Томенко, отметив его авторитет как политика и ученого.
Напомним, ранее Николай Томенко написал заявление о выходе из партии «ВО «Батькивщина». Он проинформировал, что его выход из партии не связан с баллотированием в президенты Украины, на должность городского председателя Киева или иные выборные должности на предстоящих выборах.