На блокпостах Славянска террористы установили ракетные комплексы "Фагот"

На блокпостах Славянска в Донецкой области “мирные” сепаратисты установили противотанковые управляемые ракетные комплексы “Фагот”, сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Как отмечается в сообщении, сепаратисты угрожают местному населению Славянска взорвать все здания, на которых размещен Герб Украины, во время штурма военнослужащими Вооруженных Сил Украины и другими силовиками, которые проводят антитеррористическую операцию.

Читайте такжеТеррористы минируют админздания в Славянске – МВД

Основные дороги в городе контролируются сепаратистами. Они проверяют не только документы, но и мобильные телефоны (фото и видео). Люди напуганы, школы, детские сады и магазины не работают. Очевидцы говорят, что даже свалены столбы электросетей. На блокпостах сепаратисты установили противотанковые управляемые ракетные комплексы “Фагот”.

В Славянске появились крымские казаки.

По информации Управления прессы и информации Министерства обороны Украины, противотанковые управляемые ракетные комплексы “Фагот” предназначены для борьбы с бронированными целями, разрушения укрытий и уничтожения огневых средств и точек противника, низко летящих вертолетов, на расстоянии до 2 км.