Мир должен приложить все усилия, чтобы Россия признала выборы в Украине - премьер Японии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Абэ заявил после переговоров с генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном в штаб-квартире Альянса.

"В Украине будут президентские выборы. Что касается легитимности этих выборов, то все стороны должны признать легитимность и результаты этих выборов - это очень важно. И российская сторона должна признать легитимность этих выборов. Мы должны быть очень осторожными в этом вопросе, когда будем говорить с российской стороной относительно признания легитимности этих выборов", - сказал Абэ.

Читайте такжеРоссия противоречит сама себе, выступая против выборов в Украине - ГерманияЧитайте также"Япония будет работать со странами «Большой семерки» и странами в целом мире, чтобы выборы прошли в спокойной атмосфере. Для решения этого вопроса мы должны иметь диалог с Россией - это очень важно, по моему мнению. Украинский кризис должен быть решен мирным путем и посредством диалога", - добавил японский премьер.