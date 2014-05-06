Порошенко против назначений чиновников по квотному принципу

Об этом заявил на брифинге в Верховной Раде Украины внефракционный народный депутат, кандидат в Президенты Украины Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что «милиция и прокуратура умеют публично ссориться между собой и перебрасывать ответственность словно раскаленный уголек! Пожар тушить надо, а не искать виновных».

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«Действия врагов Украины очевидны. Цели понятны. Куда важнее сегодня откровенно разобраться со слабыми местами в нашей обороне», - подчеркнул политик. Он подчеркнул, что «21 февраля новая власть получила в наследство небоеспособную армию и разрушенные спецслужбы», которыю нельзя «за два месяца привести к идеальному состоянию». При этом он подчеркнул, что необходимо избегать грубых ошибок в кадровой политике через квотный принцип.

«Проблема не в ложности отдельных кадровых решений, а в порочности квотного принципа при распределении должностей. Такой принцип является неприемлемым вообще, а в силовых структурах - тем более, ведь ценой непрофессионализма являются не материальные потери, а человеческие жизни!», - заявил Порошенко.

«Кто готов лечь под нож хирурга, которого допустили к операционного стола не потому, что он профессиональный врач, а потому что у него квота от политической партии? - спрашивает депутат и считает, что новые назначения не изменят ситуацию и не решат проблем, если они снова будут по партийным квотам.

Порошенко заявил, что он гарантирует, что после 25 мая не будет никаких назначений по квотам. При этом он подчеркнул, что страна не может ждать три недели, и профессиональные и патриотические кадры в силовых структурах нужны уже сейчас.