250 диверсантов из Приднестровья не проникали в Украину - пограничники

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, отметив, что эту информацию не подтвердил ни один из правоохранительных органов Украины.

Госпогранслужба заявляет, что в целом, за последнее время по разным причинам отказано в пропуске на территорию Украины более 400 гражданам России, которые направлялись с территории Молдовы.

Охрана границы осуществляется в усиленном режиме. Также к патрулированию границы привлечены сотрудники СБУ и МВД. Проводится тщательный пограничный контроль всех лиц и транспортных средств, которые направляются в Украину.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным руководителя группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тимчука, за последние 3 суток из Приднестровья в Украину проникли до 250 "туристов Путина".