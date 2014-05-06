Послы стран ЕС не договорились о дополнительных санкциях против России

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со сслкой на сотрудника пресс-службы Совета ЕС.

"Работа будет продолжена", - добавил представитель пресс-службы. Задача дипломатов - принять промежуточное решение о целесообразности введения новых ограничительных мер в отношении Москвы, которое затем будет рассмотрено на уровне глав МИД ЕС. Они соберутся на очередную встречу 12 мая в Брюсселе.

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В пресс-службе не уточнили, какие именно санкции обсуждались: расширение "черного списка" российских официальных лиц или введение ограничительных мер торгово-экономического характера в отношении РФ.

По данным дипломатических источников, против применения финансово-экономических ограничительных мер выступают Греция, Кипр, Болгария, Венгрия, Люксембург, Австрия, Испания, Португалия и Мальта.