В Одессе похоронили шесть жертв столкновений 2 мая

Об этом сообщается в спецвыпуске ТСН.

Место прощания, как и личности погибших не афишировали, поскольку родственники хотели избежать провокаций во время похорон.

Публичное прощание устроили только с депутатом облсовета Вячеславом Марковым. 2 мая он оказался среди тех, кто забаррикадировался в подожженном Доме профсоюзов. На похороны пришли рядовые одесситы, коллеги и друзья погибшего. А вот одесскому губернатору попрощаться с депутатом не дали, ведь его обвиняют в трагических событиях.

Читайте такжеВ сети появилось видео, как во время пожара в Одессе проукраинские активисты спасают сепаратистов Сейчас в больницах Одессы все еще находится более 80-ти пострадавших во время беспорядков. Из них 26 в крайне тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших есть двое несовершеннолетних, за жизнь одного из них у медиков есть большие опасения. "У одного мальчика 11 класса ожог спины и ног, в него попал коктейль Молотова. У другого огнестрельное ранение, его положение наиболее тяжелое", - сообщила представитель управления образования Зинаида Цвиринько.

2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. От огнестрельных ранений погибли несколько активистов. После того граждане, которые поддерживают единство Украины, на Куликовом поле снесли лагерь пророссийски настроенных людей, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого погибло более 40 человек. В больницы города доставлены более 200 раненых.