В Донецке сепаратисты захватили военную прокуратуру, сожгли флаг и Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, около 2 тыс. сепаратистов – представителей самопровозглашенной «Донецкой народной республики», вооруженных битами, железными прутами, а также некоторые с автоматами Калашникова прошли от здания Донецкой облгосадминистрации в другой район города и захватили здание военной прокуратуры.

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Здание было без охраны, поэтому за очень короткое время агрессивная толпа пророссийских митингующих штурмом ворвалась в военную прокуратуру. Установив флаг «Донецкой народной республики», они сожгли национальный флаг вместе с вынесенной из здания Конституцией Украины.