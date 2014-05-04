В Донецке сепаратисты захватили военную прокуратуру, сожгли флаг и Конституцию
22:07, 04 мая 2014Политика
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В Донецке сепаратисты захватили военную прокуратуру, сожгли флаг и Конституцию Украины.
В Донецке сепаратисты захватили военную прокуратуру, сожгли флаг и Конституция / @ostro_v
Как передает корреспондент УНИАН, около 2 тыс. сепаратистов – представителей самопровозглашенной «Донецкой народной республики», вооруженных битами, железными прутами, а также некоторые с автоматами Калашникова прошли от здания Донецкой облгосадминистрации в другой район города и захватили здание военной прокуратуры.
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Здание было без охраны, поэтому за очень короткое время агрессивная толпа пророссийских митингующих штурмом ворвалась в военную прокуратуру. Установив флаг «Донецкой народной республики», они сожгли национальный флаг вместе с вынесенной из здания Конституцией Украины.
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