В Днепропетровске более 3 тысяч человек прошли шествием с лозунгами против агрессии России

Как передает корреспондент УНИАН, шествие началось с минуты молчания в память о погибших в столкновениях 2 мая в Одессе.

На улицах к акции присоединялись жители города, некоторые из них были в вышиванках.

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Участники шествия несли государственные флаги Украины и скандировали «Герои не умирают!», «Путин - вор!», а также исполнили известную речевку «Путин - ....».