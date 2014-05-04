В Днепропетровске более 3 тысяч человек прошли шествием с лозунгами против агрессии России
21:25, 04 мая 2014Политика
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Сегодня перед футбольным матчем между ФК «Днепр» (Днепропетровск ) и ФК «Картпати» (Львов) прошли шествием по центру города до стадиона «Днепр Арена» с лозунгами против агрессии России в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, шествие началось с минуты молчания в память о погибших в столкновениях 2 мая в Одессе.
На улицах к акции присоединялись жители города, некоторые из них были в вышиванках.
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Участники шествия несли государственные флаги Украины и скандировали «Герои не умирают!», «Путин - вор!», а также исполнили известную речевку «Путин - ....».
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