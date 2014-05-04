Одесская милиция объяснила, что выпустила 67 участников беспорядков по требованию митингующих
18:09, 04 мая 2014Политика
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В Одессе освобожден 67 участников массовых беспорядков 2 мая по требованию митингующих.
Задержанных отпустили по решению прокуратуры / REUTERS
Об этом заявили в облуправлении МВД.
"По решению прокуратуры Одесской области по требованию митингующих было освобождено 67 лиц, задержанных органами внутренних дел в Одесской области за участие в массовых беспорядках 2 мая в Одессе", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в Одессе около 1 тыс. пророссийски настроенных граждан блокировали здание городского управления МВД, расположенного в центре города - на улице Преображенской.
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