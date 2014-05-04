Милиция выпустила задержанных 2 мая во время беспорядков в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН , на Преображенскую улицу, где расположено здание Одесского городского управления внутренних дел, которую штурмуют более 1 тыс. человек, прибыл начальник милиции общественной безопасности ГУ МВД в Одесской области , временный и.о. начальника данного управления Дмитрий Фучеджи.

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Под крики женщин : «Позор! » и «Помогите!» он зашел во двор здания городского управления милиции, где находилось много протестующих. На место для переговоров прибыл также депутат городского совета Сергей Бовболан. Вместе с ним в изолятор вошли представители пророссийских активистов. Им разрешили войти, чтобы они убедились, что всех задержанных выпустят.

Через некоторое время из изолятора временного содержания начали выходить задержанные. Под радостные крики собравшихся вышли несколько десятков людей. Бовболан попросил всех покинуть двор и сообщил , что в изоляторе больше никого нет.

Собравшиеся скандируют: «Один за всех и все за одного!», «Россия!», «Ура!», «Одесса - русский город!» и т. п.

Но присутствующие не хотят идти, требуя , чтобы их пустили внутрь, поскольку, по словам некоторых из них, внутри якобы кто-то еще остался из задержанных.