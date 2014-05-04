В Луганске сепаратисты освободили двух общественных активистов

Об этом сообщает радио «Свобода», отмечая, что задержанные активисты находились в захваченном пророссийскими силами здании областного управления СБУ.

Как рассказала освобожденная активистка Общественного сектора Мокроусова, в руки лиц, контролирующих здание управления СБУ, она попала, поскольку находилась возле областного военкомата рядом с другим активистом – Алексеем Бидой.Читайте такжеВ Луганске террористы удерживают в плену двух активистов Гражданского сектора города

«Алексея опознали и задержали. Я была вместе с ним, у меня взяли телефон, где были контакты других людей», – отметила Мокроусова.

По ее словам, пророссийские силы в Луганске «накручены «Правым сектором» и действуют согласно своим опасениям.

В планах активистки – «попытка наладить контакт» с представителями разных политических сил для мирного решения конфликта.