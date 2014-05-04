ГПУ напоминает украинцам о криминальной ответственности за "сотрудничество" с террористами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Такие действия представляют прямую угрозу конституционному строю Украины, ее территориальной целостности и общественной безопасности и будут расцениваться как соучастие в совершении тяжких преступлений против общественной безопасности и авторитета органов государственной власти, предупредили в ГПУ.

Также в прокуратуре подчеркнули, что за совершение таких действий Уголовным кодексом Украины предусмотрена суровая ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет.Читайте такжеНа Донетчине террористы, прячась за спинами детей и женщин, убили двух военных

В частности, как напомнили в ГПУ, 18 апреля вступил в силу Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины», которым увеличены сроки заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственную измену, разглашение государственной тайны, взрывы и поджоги, препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в особый период.

Так, отвечать ограничением свободы придется за захват вокзала, аэродрома, порта, станции или другого транспортного предприятия. Действия, которые повлекли гибель людей или другие тяжелые последствия, будут караться лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. Кроме того, установлен штраф или исправительные работы, за блокирование транспортных коммуникаций, отключение энергоснабжения или другое преднамеренное действие, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей, подчеркнули в Генпрокуратуре.