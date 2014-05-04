ЕС приветствует освобождение экспертов ОБСЕ и надеется, что террористы отпустят и других заложников

Об этом говорится в заявлении ЕС, сообщили УНИАН в Представительстве Евросоюза в Украине.

«ЕС приветствует освобождение семи невооруженных военных наблюдателей из Германии, Дании, Польши и Чехии, которые действовали на основании Венского документа, а также сопровождавших их украинских военных. В общей сложности они пробыли в заложниках в Славянске свыше недели», - отмечается в заявлении.

ЕС выражает благодарность «всем тем, кто приобщился к этому позитивному сдвигу».Читайте такжеОсвобожденный эксперт ОБСЕ: Нам сняли повязки с глаз и развязали руки только через 8-10 часов

«После этого должно произойти освобождение всех остальных заложников, которых удерживают нелегальные вооружены группы в восточной Украине», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 25 апреля сепаратисты Славянска захватили автобус, в котором находились восемь представителей ОБСЕ, пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины и водитель.

27 апреля террористы освободили шведского военного в связи с тем, что он болеет сахарным диабетом.

3 мая террористы освободили остальных заложников.

В МИД Украины заявили, что освобождение заложников в Славянске из группы военных наблюдателей миссии ОБСЕ и украинских военнослужащих произошло после того, как террористы получили инструкций из России.Читайте такжеСБУ получила доказательства координации Россией захвата представителей ОБСЕ

Также СБУ заявила, что получила доказательства координации и непосредственного влияния российской стороны на ситуацию по захвату членов военной верификационной миссии стран-участников ОБСЕ.

Между тем в плену сепаратистов остаются около 50 человек, в том числе журналистов, украинские военные и активисты.