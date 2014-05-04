СНБО: Нацгвардия отбила штурм военкомата в Луганске

Бойцам Национальной гвардии Украины удалось отбить штурм военкомата №3035 в Луганске пророссийски настроенными вооруженными людьми в камуфляже, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий, передает Телеграф.

"Среди наших ребят один раненый, но атака отбита", - сказал он в эфире "5 канала" в субботу вечером. Парубий напомнил, что в субботу была предпринята попытка штурма военкомата, где находится подразделение Национальной гвардии.

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По его словам, террористы требовали от военнослужащих сдать оружие. "Но нацгвардейцы четко сообщили, что оружие никто сдавать не будет, после этого состоялся бой и гвардейцы отбили атаку", - рассказал секретарь СНБО.