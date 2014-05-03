Количество пострадавших в результате столкновений в Одессе возросло до 214 - горсовет
В Одессе после вчерашних столкновений между проукраинскими активистами и сепаратистами в больницы обратилось 214 пострадавших, из них 27 - в очень тяжелом состоянии.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Одесского городского совета.
«Из обратившихся пациентов 88 - госпитализированы, в том числе семнадцатилетний подросток», - сказали в департаменте.
Медики обращаются ко всем, кто желает оказать помощь пострадавшим, - передать перевязочные материалы, антибиотики и т.д. - обращаться в администрации городских больниц №№ 1, 10 и 11.
На областной станции переливания крови проводится забор крови у добровольцев для пострадавших в результате столкновений.
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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.
По информации ГУ МВД Украины в Одесской области, в результате беспорядков погибли 37 человек и почти 200 получили ранения, среди них 22 милиционера.
В областной милиции также сообщили, что задержаны более 130 человек, которые принимали участие в беспорядках, открыто 10 уголовных дел.
По данным МВД Украины, вчера в Одессе погибли 42 человека, 125 – получили телесные повреждения. Среди пострадавших – 21 работник милиции. Также в МДВ сообщили о задержании 160 человек и открытии трех уголовных производств.