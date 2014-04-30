The Guardian: Киев теряет контроль над восточной Украиной

Этот город с населением 300 тыс. человек находится на севере Донецка, где в основном русскоговорящие сепаратисты провозгласили «Народную республику» и планируют провести 11 мая референдум за отделение от Украины.

«Они захватили их. Горисполком и райотдел милиции», – рассказал Reuters сотрудник милиции в Донецке.

Во вторник 3 тыс. активистов – некоторые в масках и военной форме – напали на областную администрацию в Луганске. Милиция, которая должна была охранять здание, впустила толпу вовнутрь. Пророссийские повстанцы захватили также здание СБУ в Луганске, городе с населением 465 тыс. человек, расположенном всего в 32 км от границы с Россией.

Нежелание правоохранительных органов защищать административные здания от захвата сепаратистами стало предметом обсуждений на востоке Украины еще в начале апреля. Сторонники «Донецкой народной республики» взяли под контроль городские мэрии и милицейские участки в нескольких городах. Вооруженное формирование из Крыма, предположительно под руководством российского полковника, фактически сделало Славянск военной столицей.

В течение последних дней попытка украинских властей подчинить правоохранительные органы на востоке, по всей видимости, увенчалась неудачей. В Луганске сотрудники милиции пассивно стояли во внутреннем дворе, когда врывались сепаратисты, вооруженные битами и молотками. «Руководители области не контролируют милицию», – рассказал Reuters Станислав Речинский, советник министра внутренних дел. «Местная милиция ничего не сделала», – добавил он.

И. о. Президента Украины Александр Турчинов заявил во вторник: «Большая часть правоохранительных органов на востоке страны не способна исполнить свой долг защищать наших граждан».

Генеральный секретарь США Джон Керри сказал, что такие события являются «сигналом к пробуждению». Он призвал российские власти «оставить Украину в покое» и предупредил, что НАТО не потерпит попыток Кремля изменить «ландшафт безопасности в регионе».

В понедельник в Донецке работники милиции, будучи в полном боевом снаряжении, наблюдали, как пророссийские бандиты напали на участников мирной акции «За единую Украину». Сепаратисты избивали проукраинских активистов железными палками. Четырнадцать человек были госпитализированы. Двое в тяжелом состоянии. Сепаратисты также взяли в заложники 5 человек, фанатов донецкого «Шахтера», которые живым щитом охраняли участников мирной акции. Их отвезли в офис недалеко от захваченной обладминистрации. Их выпустили во вторник.

Позже во вторник семь или восемь сотрудников милиции в форме голубого цвета находились рядом с офисом, где удерживали заложников. Всё выглядело мирно. Недалеко от них волонтеры «Донецкой народной республики» в военной форме охраняли вход. На них были георгиевские ленточки – символ антиправительственной революции «республики». Эти две группы, казалось, находятся в дружеских отношениях.

На вопрос о том, перешла ли милиция на сторону сепаратистов, дежурный капитан Евгений ответил: «Среди милиционеров нет единого мнения. Очевидно, что наша работа – соблюдать закон и применять его нейтрально».

«Республика» объявила о проведении своего референдума о будущем региона 11 мая. «Я не скрываю, что поддерживаю референдум», – добавил Евгений. Другой милиционер признался: «Мы будем принимать участие. Лично я за Россию».

Милиционеры неохотно говорили о кровавых событиях прошлой ночи, когда они не защитили мирных граждан от нападения. Но один из них всё же выразил свое мнение: «Вся эта ситуация сложилась по вине киевских властей. Они говорят, что мы (жители востока) – рабы, полулюди. Они почитают таких людей, как Степан Бандера [лидер украинских националистов во времена Второй мировой войны], которые расстреливали наших братьев. Мы обычные граждане, как все остальные».

Стоя рядом со своей патрульной машиной, на которой всё еще были голубая и желтая полоски – цвета украинского флага, милиционеры перечислили список остальных претензий. Одной из них они назвали низкий уровень заработной платы - 200 – 250 долл. в месяц. (Одна сотрудница милиции, Светлана, сказала: "Я должна отдать свою жизнь за это? Кто потом приедет к моей матери и скажет «спасибо за вашу дочь?») Они также пожаловались, что из-за недоверия киевские власти конфисковали у них рабочие пистолеты три недели назад. «Я не могу защитить себя», – сказал Евгений, демонстрируя свою пустую кобуру.

Капитан сказал, что он был одним из 400 сотрудников милиции из Донецкой области, которых в ноябре прошлого года отправили в столицу для борьбы с демонстрантами, которые выступали против режима Януковича. Этот опыт оставил в нем горькое разочарование. Он не чувствует ничего кроме призрения к новой власти, сформированной частично из участников протестного движения, сказал он. Другие милиционеры, которые не были в Киеве, повторили заявления, сделанные на российском телевиденье о том, что протестующие на Майдане были проплаченными нарко-маньяками и безработными «фашистами».

Сотрудники милиции даже выразили сочувствие пророссийским боевикам в Славянске, которые держат в заложниках 40 человек, в том числе семь европейских военных наблюдателей. Один из них сказал: «Киев начал все это, арестовав наших активистов. Они [в Славянске] всего лишь защищают свои права».

Представители посольства США в Киеве заявили во вторник, что похищение инспекторов ОБСЕ и нападение на демонстрантов пророссийскими бандитами в Донецке в понедельник –террористические акты.

«В современном демократическом обществе не должно быть места для таких примеров бесчеловечного поведения. Это терроризм, в чистом виде», было сказано в заявлении.

Во вторник ЕС, вслед за США, расширил санкции, назвав еще 15 человек, которые оказались в «чёрном списке» из-за участия в эскалации украинского кризиса. В список вошли генерал Валерий Герасимов, начальник российского Генштаба и первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Игорь Сергун, который был назначен начальником Главного разведывательного управления.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил протест против новых санкций. «Мы отвергаем санкции в любых проявлениях, в том числе, те санкции, которые были объявлены США и Евросоюзом вопреки здравому смыслу, в связи с тем, что происходит на Украине»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не видит необходимости в ответных санкциях против Запада, но может пересмотреть участие западных компаний в российской экономике, в том числе в энергетических проектах.

«Нам бы очень хотелось не прибегать к ответным мерам. Я надеюсь, что мы не дойдем до этого», – сказал он журналистам после встречи с лидерами Белоруссии и Казахстана. «Но если что-то подобное будет продолжаться, мы, конечно, будем вынуждены задуматься о том, кто работает в ключевых отраслях российской экономики, в том числе в энергетической сфере, и как».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил протест против новых санкций. «Мы отвергаем санкции в любых проявлениях, в том числе, те санкции, которые были объявлены США и Евросоюзом вопреки здравому смыслу, в связи с тем, что происходит на Украине»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не видит необходимости в ответных санкциях против Запада, но может пересмотреть участие западных компаний в российской экономике, в том числе в энергетических проектах.

«Нам бы очень хотелось не прибегать к ответным мерам. Я надеюсь, что мы не дойдем до этого», – сказал он журналистам после встречи с лидерами Белоруссии и Казахстана. «Но если что-то подобное будет продолжаться, мы, конечно, будем вынуждены задуматься о том, кто работает в ключевых отраслях российской экономики, в том числе в энергетической сфере, и как».

Сергей Тарута, новый губернатор Донецкой области, назначенный Киевом, признает, что милиция и служба безопасности на востоке не выполняют свою работу. Его подчиненные называют это «пост-майданным синдромом».

Многих из них направляли в столицу и говорили, что протестующие на Майдане – их враги. Теперь, когда они вернулись на восток, те самые враги начали управлять страной. Они не уверенны, вернется ли Виктор Янукович, сбежавший в Россию бывший президент.

Один чиновник сказал: «Они [милиция на востоке] находятся в состоянии внутренней войны, не понимая до конца, кто их хозяин. Проблема в том, что они не уверены, новая власть это, или Янукович и его семья. У нас было много разговоров со служащими милиции и их начальниками. Это местные люди, они напуганы и озлоблены».

По его словам, в донецкой милиции знают, что в России зарплата полицейского 2000 долл., то есть в 10 раз выше, чем у них. Они видят в сотрудниках «Беркута», расформированного подразделения из-за подозрений в причастности к расстрелам протестующих на Майдане, местных героев. Начальник донецкой милиции Константин Пожидаев сделал все, что было в его силах, сказал чиновник. «Понадобится больше времени, чтобы восстановить порядок».

Учитывая угрозу проведения сепаратистами референдума, у донецких властей, которые поддерживают новое правительство, осталось совсем немного времени. Большая часть жителей региона вряд ли будет принимать участие в референдуме, но это, вероятно, не помешает «Народной Республике» заявить о своей победе. Один самопровозглашённый «депутат», Анатолий Анищенко, заявил во вторник, что область или регион обязательно получит автономию.

Что случится с теми, кто выступает против этого? «Ну, они могут уехать», – сказал он.