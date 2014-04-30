МИД вручил ноту России в связи с обустройством границы с Крымом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис.

"Вчера российской стороне была вручена нота протеста, в которой, в частности отмечается, что упомянутые шаги не соответствуют основополагающим принципам и нормам международного права в отношении гарантий территориальной целостности, неприкосновенности и нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела государств, а также противоречат резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта этого года", - сказал он.

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По словам Перебыйниса, такие действия грубо нарушают положения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, Договора между Украиной и РФ об украинско-российскую государственную границу от 2003 года и Соглашения между двумя странами о демаркации украинско-российской границы 2010 года.

"Попытка в одностороннем порядке подвергнуть ревизии существующую границу между Украиной и РФ украинская сторона расценивает как сознательное и откровенное игнорирование основополагающих норм международного права и двусторонних договоров", - сказал Перебейнос.

МИД обратилось к внешнеполитическому ведомству России с требованием немедленно прекратить противоправные действия и выразило готовность принять меры в соответствии с международного права и законодательства Украины.

Напомним, как сообщал УНИАН, руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тимчук отметил, что российские войска на границе с Украиной были сосредоточены еще до антитеррористической операции, угроза вторжения является высокой.