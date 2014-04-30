Пограничники в период майских праздников усилят меры по охране границы

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, для этого привлекаются дополнительные пограничные наряды в пунктах пропуска и вне их, участки границы прикрыты техническими средствами наблюдения, проводится инженерное обустройство границы, активизировано взаимодействие с представителями СБУ и других правоохранительных органов.

Все мероприятия направлены на осуществление бесперебойного оформления граждан в пунктах пропуска без снижения составляющей безопасности и обеспечения неприкосновенности государственной границы Украины.Читайте такжеНа украинской границе зафиксировали 88 провокаций со стороны военных РФ

С целью недопущения проникновения на территорию Украины радикально настроенных лиц существенно усилен пограничный контроль отдельных категорий граждан, которые въезжают в Украину.

Территории пограничных подразделений и пункты пропуска являются территориями постов, поэтому в случае попыток их захвата или блокирования пограничники будут действовать, реагируя на обстановку, и в полном объеме будут выполнять поставленные задачи. При необходимости, в соответствии с действующим законодательством Украины и уставом Вооруженных сил Украины, пограничники будут вынуждены применить огнестрельное оружие.