Ситуация в Днепропетровской области находится под контролем - Коломойский
Ситуация в Днепропетровской области находится под контролем, в случае необходимости органы власти готовы дать отпор провокаторам или террористам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Днепропетровской областной госадминистрации Игорь Коломойский заявил журналистам после совещания под председательством и.о. президента Александра Турчинова с председателями ОГА.
Коломойский не рассказал журналистам подробности совещания, сославшись на секретность: “Вы были на совещании? Только в начале. А почему? Значит - военная тайна”.
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Говоря о ситуации на Днепропетровщине накануне майских праздников, председатель ОГА отметил: “У нас все, вроде, нормально, более-менее. Готовимся к майским праздникам. Проводим организационные меры, чтобы граждан чем-то занять, чтобы им было весело. Если будут какие-то явления (провокации, угрозы терактов), мы готовы к этому. Но секреты я не буду рассказывать, как мы готовимся. Но готовы мы хорошо”.
Говоря о ситуации на Донетчине и Луганщине, Коломойский отметил, что одна из основных проблем в этих регионов - это отсутствие диалога с народом.
Он призвал дать новой власти, которая прилагает усилия для преодоления кризиса в государстве, кредит доверия.
“Я бы не занимался шельмованием Администрации президента. Все стараются что-то делать. Но вы поймите, что все столкнулись с этим впервые. То, что легко решать в рамках Днепропетровской области, в рамках всей страны - это сложно сделать. Вмешивается политика, различные взгляды на вопрос, нет единства мнения. Поэтому я бы дал больше кредита доверия, дал бы возможность людям работать и, поверьте мне, никаких предателей, тех, кто продал Украину, там нет”, - сказал Коломойский.