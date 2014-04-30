Кабаненко назначен заместителем министра обороны Украины

Об этом сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны Украины.

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Распоряжением Кабинета министров Украины от 23 апреля 2014 г. № 415-р введена дополнительная должность заместителя Министра обороны Украины. На эту должность распоряжением КМУ назначен Игорь Кабаненко.

"Назначить Кабаненко Игоря Васильевича заместителем министра обороны Украины", - говорится в документе.

Следует также отметить, ранее, открывая первое заседание штаба Всеукраинского движения сопротивления Юлия Тимошенко отметила:

"Движение сопротивления увеличился на 6 человек. Это шесть военных самого высокого уровня, в частности, генерал-полковник Николай Петрук и вице-адмирал Игорь Кабаненко", - сказала она.

Напомним, как сообщал УНИАН, Игорь Кабаненко подчеркивал, что в нынешней ситуации Украина должна действовать асимметрично и переигрывать соперника не числом, а умением.