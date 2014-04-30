Украина будет требовать исключить Россию из BLACKSEAFOR - агентство

11:55, 30 апреля 2014
Политика
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Украина намерена в срочном порядке предпринять дипломатические усилия с целью добиться исключения России из числа стран-участниц Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия (BLACKSEAFOR).

Россию могут исключить из BLACKSEAFOR / Минобороны

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник в Москве.

"Украинская сторона планирует срочно вынести вопрос об исключении России из числа государств-участников BLACKSEAFOR на заседание группы экспертов высокого уровня данной военно- морской структуры, мотивируя свою инициативу систематическими нарушениями Россией положений соглашения о создании BLACKSEAFOR от 2001 года", - сказал собеседник агентства.

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