Украина будет требовать исключить Россию из BLACKSEAFOR - агентство

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник в Москве.

"Украинская сторона планирует срочно вынести вопрос об исключении России из числа государств-участников BLACKSEAFOR на заседание группы экспертов высокого уровня данной военно- морской структуры, мотивируя свою инициативу систематическими нарушениями Россией положений соглашения о создании BLACKSEAFOR от 2001 года", - сказал собеседник агентства.

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