Кернеса прооперировали в Израиле, врачи довольны результатом - горсовет Харькова

Врачи прооперировали мэра Харькова Геннадия Кернеса в Израиле в ночь на среду.

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице Facebook.

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"В два ночи закончилась очередная операция. Длилась то ли 8, то ли 9 часов. Знаю только, что врачи очень довольны результатом, - написал он. - Все остальные подробности - после 10-ти".

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время утренней пробежки харьковского городского голову Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Вероятно, неизвестный стрелял из снайперской винтовки Драгунова. Кернес получил тяжелое ранение грудной клетки и брюшной полости. В харьковской больнице он перенес операцию. Сегодня ночью его транспортировали на лечение в Израиль. Генеральная прокуратура Украины дала разрешение на лечение раненого за рубежом.