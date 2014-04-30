Британия и Франция в ООН обвинили РФ в невыполнении женевского соглашения и грозят ужесточить санкции

Об этом они заявили во время заседания Совбеза ООН.

"Мы надеялись, что женевские договоренности помогут успокоить конфликт, но, как мы видим, он только усугубился, ситуация в Украине продолжает обострятся", - отметил постпред Великобританни в ООН Лайалл Грант.

Грант отметил, что количество вооруженных людей в восточном регионе постоянно возрастает и обвинил Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе.

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"Россия виновата в том, что происходит на востоке Украины, именно российские войска помагают террористам в Славянске и Краматорске, российская авиация нарушает границы Украины, тем самым не выполняет женевские договоренности от 17 апреля", - подчеркнул Грант.

В свою очередь постпред Франции Жерар Аро заявил, что покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса - это дело рук противников единой Украины.

По словам французского дипломата Россия " не осуждает действия незаконных военных формирований, не способствует деэскалации конфликта, наоборот защищая террористов".

Англия и Франция вновь призвали Москву отвести войска от границ Украины и отказаться от националистических идей. В случае эскалации конфликта, дипломаты обещают ужесточение санкций.

"Если ситуация ухудшится, мы усилим санкции, но мы это не хотим", - подчеркнул постпред Франции.

Кроме того Аро призвал российские власти не допустить провокаций во время проведения президентских выборов в Украине 25 мая.

"Наша задача - обеспечить проведение выборов 25 мая, это единственный способ для Украины выбрать власть демократическим путем. Россия ж должна не допустить провокаций со стороны вооруженных группировок", - отметил Аро.