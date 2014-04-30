В Черкасской области создана рабочая группа по противодействию сепаратизму

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, в рабочую группу по противодействию сепаратизму и других проявлений посягательств, угрожающих территориальной целостности и неприкосновенности Украины вошли руководители управлений МВД, СБУ, военкоматов и прокуратуры области.

Как отметил на совместном координационном совещании по вопросам преодоления террористической угрозы и сохранение территориальной целостности Украины прокурор области Виктор Миколенко: «Ситуация в государстве требует дополнительных мер для обеспечения стабильности и правопорядка на территории области. Учитывая это, очень важно объединить усилия правоохранительных органов».

На совещании отмечалось также о практических мерах, предпринятых правоохранительными органами, командованием воинских формирований, органов исполнительной власти и местного самоуправления области для обеспечения противодействия сепаратистским проявлениям в регионе и посягательству на территориальную целостность Украины.

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На совещании, в частности говорилось, что в регионе не допущено указанных противоправных проявлений. Не обошлось без отдельных случаев распространения в СМИ непроверенной или откровенно ложной информации, которая способна привести к дестабилизации в обществе.

Обсудив ситуацию, участники совещания совместно разработали комплекс мер. Запланировано также ряд проверок в органах исполнительной власти, проведение разъяснительной и информационной работы на областном и местном уровнях.