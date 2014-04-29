На Донетчине похитили члена окружной избирательной комиссии от "ВО "Свобода"- СМИ

Похищен Маланчук Ярослав Богданович - член ОВК №50 Красноармейска от "ВО "Свобода". Его выкрали в Константиновке около торгового центра, связали и поставили на колени, затем бросили в авто и увезли, об этом сообщают Новости Донбасса в Twitter.

Похищен Маланчук Ярослав Богданович - член ОВК №50 Красноармейска от "ВО "Свобода". Его выкрали в Константиновке около торгового центра, связали и поставили на колени, затем бросили в авто и увезли.

Напомним, 28 апреля террористы захватили мэрию и милицию Константиновки.