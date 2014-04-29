На Донетчине похитили члена окружной избирательной комиссии от "ВО "Свобода"- СМИ

21:07, 29 апреля 2014
Политика
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В Константиновке Донецкой области похитили члена окружной избирательной комиссии.

konstantinovka.com.ua

Похищен Маланчук Ярослав Богданович - член ОВК №50 Красноармейска от "ВО "Свобода". Его выкрали в Константиновке около торгового центра, связали и поставили на колени, затем бросили в авто и увезли, об этом сообщают Новости Донбасса в Twitter.

Похищен Маланчук Ярослав Богданович - член ОВК №50 Красноармейска от "ВО "Свобода". Его выкрали в Константиновке около торгового центра, связали и поставили на колени, затем бросили в авто и увезли. 

Напомним, 28 апреля террористы захватили мэрию и милицию Константиновки.

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