На Донетчине похитили члена окружной избирательной комиссии от "ВО "Свобода"- СМИ
21:07, 29 апреля 2014Политика
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В Константиновке Донецкой области похитили члена окружной избирательной комиссии.
На Донетчине похитили члена окружной избирательной комиссии - СМИ/ Фото: konstantinovka.com.ua
Похищен Маланчук Ярослав Богданович - член ОВК №50 Красноармейска от "ВО "Свобода". Его выкрали в Константиновке около торгового центра, связали и поставили на колени, затем бросили в авто и увезли, об этом сообщают Новости Донбасса в Twitter.
Похищен Маланчук Ярослав Богданович - член ОВК №50 Красноармейска от "ВО "Свобода". Его выкрали в Константиновке около торгового центра, связали и поставили на колени, затем бросили в авто и увезли.
Напомним, 28 апреля террористы захватили мэрию и милицию Константиновки.
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