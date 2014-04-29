Германия может применить свой спецназ против террористов в Славянске - газета

Об этом сегодня пишет немецкое издание Bild, которое цитирует ТСН. Газета отмечает, что немецкий спецназ уже приведен в состояние боевой готовности и ждет приказа. На сегодня в плену боевиков на Востоке Украины оказались четверо граждан Германии, которые к тому же являются военными, а украинские силовики не могут их освободить.

"Все переговоры с главарем сепаратистов Вячеславом Пономаревым не увенчались успехом. В понедельник мужчина с двумя золотыми зубами дал понять: четверо немцев останутся в плену. После этого спецподразделения вооруженных сил и полиции приведены в боевую готовность. Это может означать, что вариант вмешательства немецкого спецназа в ситуацию в Славянске на столе", - пишет Bild.

Читайте такжеВышеградская четверка призывает террористов освободить экспертов ОБСЕ без дополнительных условийГазета также цитирует неназванного украинского чиновника, который признал, что украинские силовики не готовы вступить в открытую схватку с сепаратистами.

"Многие из наших солдат не готовы открыть огонь в украинском городе. Поэтому такая спецоперация может быть выполнена только с помощью сил извне", - сказал неизвестный чиновник. Bild отмечает, что КSK может оказаться на территории Украины на протяжении двух часов.

"Если будет реальная угроза жизни нашим гражданам, которые оказались в плену, конечно надо рассмотреть возможность применения такого варианта", - сказал военный эксперт Флориан Хан.

Немецкий отряд спецназа KSK насчитывает 1100 человек. Он участвовал в военных операциях в Афганистане, Косово, Боснии и Герцеговине. В боевые задачи NSK, кроме разведки, диверсионных операций, управления ракетными и авиационными ударами, входит также спасение из плена граждан Германии, а также граждан союзных государств.

Напомним, по данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции. Больного диабетом шведа террористы позже отпустили.

Лидер сепаратистов Пономарев перед этим заявил, что его боевики будут пытать заложников, требуя отменить президентские выборы.