В Константиновском горотделе милиции продолжаются переговоры с террористами - МВД

11:35, 28 апреля 2014
Политика
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В ГУМВД Украины в Донецкой области утверждают, что Константиновский горотдел милиции работает в штатном режиме, в то же время там продолжаются переговоры.

Переговоры с сепаратистами продолжаются / konstantinovka.com.ua

Об этом говорится в сообщении Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

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Отмечается, что сегодня, 28 апреля, в 6.00 в Константиновский горотдел милиции на микроавтобусах подъехала группа неизвестных вооруженных лиц в количестве 30 человек и вошла в здание.

Оружие не применялось, жертв нет.

«В настоящее время несколько человек из этой группы находятся в кабинете начальника местной милиции, где ведут переговоры, остальные покинули здание», - сообщили в ГУ МВД.

При этом отмечается, что Константиновский горотдел работает в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, по информации ТСН, 28 апреля в Константиновке Донецкой области вооруженные боевики захватили отдел милиции и городской совет.

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Перед входом в админздание возводят баррикады, а чиновников на рабочие места не пропускают. Городской транспорт пустили в объезд захваченных зданий.

При этом террористы не выдвигали пока своих требований. Они говорят, что это вынужденный шаг перед запланированным на 11 мая незаконным референдумом.

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