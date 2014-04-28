На въезде в Славянск автоматчики на блокпостах проверяют автомобили

Блокпосты так называемой «Донецкой народной республики» продолжают укреплять, а проезжающие машины проверяют вооруженные люди в масках и камуфляжной форме, сообщает "Новости Донбасса".

«Мы сами местные, хотим защитить себя, родственников, соседей. Не дадим властям из Киева диктовать свои условия, мы продолжаем укреплять баррикады и усиливать контроль на дорогах Донецкой области, враг не пройдет», - говорит представитель сепаратистов.

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Въезд в Славянск со стороны Краматорска перегорожен баррикадами из покрышек, мешков с песком, между шин стоят заготовленные «коктейли Молотова», вывешены списки с номерами машин.

Автоматчики заглядывают в салон проезжающих машин, иногда просят предъявить документы или показать содержимое багажного отделения. На блокпостах вывешены флаги так называемой "ДНР" и РФ.