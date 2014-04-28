В Константиновке захватили горотдел милиции, возле исполкома - вооруженные люди
09:31, 28 апреля 2014Политика
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В Константиновке захватили городской отдел милиции.
Отделение милиции Константиновки захвачено / REUTERS
Неизвестные захватили здание Константиновского горуправления милиции, также вооруженные люди находятся возле здания исполкома. Об этом сообщил константиновский журналист Константин Земсков, передает "ОстроВ".
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"Константиновский ГО захвачен. Около исполкома тоже, чиновники пока внутрь не заходят. Автобусы пустили в объезд", - сообщил он.
На данный момент официальное подтверждение информации получить не удалось.
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