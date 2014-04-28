В Мариуполе суд забросали "коктейлями Молотова"

Как сообщает 0629, здание выгорело полностью. По данным Мариупольского горуправления милиции, 27 апреля в 2:00 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в помещении Орджоникидзевского районного суда.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы.

Милиционеры установили, что неизвестные в окно одного из служебных кабинетов суда бросили несколько бутылок с зажигательной смесью, в результате чего произошло возгорание.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества , совершенное путем поджога".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц , которые могут быть причастны к данному событию . Материальный ущерб составил 20 тысяч гривен.